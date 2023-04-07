$79.50+0.1487.10+0.37

Профессионал на последнем дыхании: такой разный Жан-Поль Бельмондо

Отвязный Мишель Пуакар, Пьеро со взрывающейся головой, священник, пьяная "обезьяна зимой", ас из асов и настоящий профессионал своего дела, гибнущий в рапиде под мелодию Морриконе, — все это Бельмондо.

Профессионал на последнем дыхании: Жан-Поль Бельмондо
© ТАСС

Жан-Поль Бельмондо, сын скульптора, изначально увлекался боксом и лишь потом заинтересовался актерством. Он стал знаменит после роли "бунтаря без причины" Мишеля Пуакара в первой ласточке французской "новой волны" "На последнем дыхании". На тот момент Бельмондо уже почти десять лет работал в театре и имел за плечами несколько ролей в кино, в основном, конечно, малозначительных, но именно Пуакар, поклонник американских нуаров и Хамфри Богарта, стал главным образом актера.

Видео дня

Кстати, Ласло Ковач, псевдоним, которым в фильме прикрывается Пуакар, — реальный приятель Годара, тогда еще безвестный оператор из Венгрии, который в начале 60-х перебрался жить в США и снял важнейшие фильмы американской "новой волны" — от "Беспечного ездока" до "Пяти легких пьес" и "Садового короля". Годар таким образом передал ему привет, что было вполне в духе режиссера — например, в ироничной и легкой картине "Женщина есть женщина" он дал очередному герою Бельмондо фамилию Любич в честь почитаемого им великого американского комедиографа Эрнста Любича.

Кстати, Бельмондо сыграет Ласло Ковача в том же 59-м еще один раз — в картине "На двойной поворот ключа", первом цветном фильме Клода Шаброля, начинавшего с "новой волны" и нашедшего свою стезю в обличающих пороки буржуазии психологических триллерах. Это, к слову, не первый пример удвоения образа и двойничества в фильмографии Бельмондо, но мы к этому еще вернемся.

Более яркая роль в цветном фильме достанется Бельмондо в "Безумном Пьеро" Годара, где он цитирует взахлеб писателей и философов и взрывает себе голову, но эта лента вышла только в 1965 году. До этого у Бельмондо было еще несколько потрясающих работ: например, образ молодого вора Эрика Старка в криминальной драме "Взвесив весь риск" Клода Соте по сценарию писателя, бывшего преступника и коллаборациониста Хосе Джованни.

С Джованни он будет сотрудничать еще не раз, и тут вновь случилось удвоение Бельмондо: актер сыграет одну и ту же роль Роберто Ла Рока в "Мести Марсельца" 1961 года по сценарию писателя и 11 лет спустя в "Клане марсельцев", где Джованни уже выступит как режиссер. Интересен Жан-Поль и в фильме "Развлечения", где он снялся с Клодом Брассёром. Это картина, чем-то напоминающая "На последнем дыхании", но фокусирующая внимание на совсем других "отвязных людях", а именно том потерянном поколении французов, которые не смогли найти себя после войны в Алжире.

Особняком стоит роль в эстетской драме "7 дней, 7 ночей" английского театрального режиссера Питера Брука по роману "Модерато кантабиле", принесшему славу писательнице Маргерит Дюрас. Здесь Бельмондо, пожалуй, ближе всего подобрался к территории Микеланджело Антониони и Алена Роб-Грийе, у которых так и не сыграл. Его герой и героиня Жанны Моро чувствуют влечение друг к другу, но поддаться ему не могут или не хотят. Да и в целом красивости городского пейзажа и завораживающее скольжение камеры между деревьями здесь кажутся важнее, чем любые человеческие эмоции.

В тонкой драмеди про старость, молодость и алкоголь "Обезьяна зимой" Бебель, как его ласково называют французы, составил замечательную пару Жану Габену. Ему вообще хорошо удавалось работать в тандеме с актерами старшего поколения: Габен, Лино Вентура, Шарль Ванель. Габен тогда отметил, что "хоть этот парень и некрасив, но в нем есть что-то, что было во мне и что нравится женщинам".

Незабываемы прекрасные работы Жан-Поля у Жан-Пьера Мельвиля, главного французского специалиста по криминальному фатализму: кюре прогрессивных взглядов в драме "Леон Морен, священник", полицейский осведомитель в "Стукаче" и молодой боксер, ставший секретарем у банкира, в "Старшем Фершо". И вновь — удвоение: почти 40 лет спустя Бельмондо сыграет уже самого "старшего Фершо" в "Свободном падении", где роль секретаря досталась звезде франшизы "Такси" Сами Насери.

Во второй половине 60-х Бельмондо отметился в ансамблевом фильме Рене Клемана "Горит ли Париж?", снялся в эпизоде в пародийном "Казино "Рояль" и сыграл главные роли в фильмах двух режиссеров "новой волны" — благородного аристократа-грабителя в "Воре" Луи Маля и фабриканта, обманутого роковой Катрин Денев, в "Сирене с "Миссисипи" Франсуа Трюффо. Последний оставшийся режиссер "новой волны" Ален Рене поработает с Бельмондо в 1974-м, сняв его в заглавной роли в своей драме "Стависки" о похождениях авантюриста.

Именно в 70-е образ "нежного проходимца" и драматического героя начинает отступать на второй план. Бельмондо все чаще достаются роли бандитов или крутых копов, идущих против правил: таковым он был, например, в "Борсалино", где сыграл с Аленом Делоном, в "Страхе над городом", "Частном детективе" или "Трупе моего врага". При этом, в отличие от того же Делона, он никогда не боялся посмеяться над собой. Достаточно вспомнить комедии "Супермозг", "Неисправимый" и "Ограбление", известную еще и по американскому ремейку с Биллом Мюрреем "Быстрые перемены".

И здесь — вновь вездесущее двойничество Бельмондо: в уморительной комедии "Великолепный" Бельмондо играет сразу и писателя-неудачника, и героя его романов, непобедимого суперагента Боба Сен-Клера, явно пародирующего Джеймса Бонда. Или еще один пример раздвоения — смешное до колик "Чудовище": там Бельмондо был одновременно и каскадером, и подменяемым им на съемках всемирно известным актером. Кстати, известно, что Бельмондо всегда отказывался от дублеров и исполнял все трюки сам: это стоит держать в уме при пересмотре "Страха над городом".

В 80-е Бельмондо становится звездой и в СССР. "Профессионал", "Ас из асов", "Вне закона" и "Одиночка" собирали у нас полные залы. Его озвучка в те годы заслуживает отдельного упоминания: хотя он говорил голосами Рудольфа Панкова и Александра Белявского, прежде всего его образ ассоциируется с характерной хрипотцой Николая Караченцова.

Из поздних работ стоит выделить комедийный экшен "Один шанс на двоих", где он вновь встретился с Делоном, а также уже упомянутое "Свободное падение" и ремейк фильма Витторио де Сики "Умберто Д.", "Человек и его собака". Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в 2021 году.

Актеры, Пять легких пьес, Стукач, Одиночка, Беспечный ездок, Великолепный, Казино, Вор, Профессионал, Великолепная, Такси, Жан-поль Бельмондо, Леон Морен, Шарль Ванель, Ласло Ковач, Рудольф Панков, Хосе Джованни, Ален Роб-грийе, Клод Брассер, Александр Белявский, Лино Вентура, Рене Клеман, Клод Соте, Николай Караченцов, Жан Габен, Билл Мюррей, Ален Делон, Ален Рене, Клод Шаброль, Эрнст Любич, Жанна Моро, Франсуа Трюффо, Катрин Денев, Джеймс Бонд
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий