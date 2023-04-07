Ратаковски уходит из кино, потому что чувствует себя "куском мяса"

Супермодель Эмили Ратаковски рассказала, почему перестала сниматься в кино. Фрагменты из интервью модели для Los Angeles Times были опубликованы NY Post.

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31-летняя Эмили Ратаковски призналась, что отказалась от карьеры актрисы, потому что считает киноиндустрию "сумасшедшей". В частности, модель заявила, что "чувствовала себя куском мяса", пытаясь произвести впечатление на мужчин, которые контролируют кинобизнес".

"Я не думала: "О, я настоящая актриса, и это мой выход". Я чувствовала себя куском мяса, на который люди смотрели и осуждали: "В ней ничего, кроме выдающейся груди", - объяснила модель.

В начале 2020 года звезда уволила своего агента, коммерческого представителя и менеджера, из-за которых, как ей казалось, она вынуждена была стать "удобоваримой для влиятельных мужчин в Голливуде".

"Я не доверяла им. Я подумала: "Я могу справиться с телефонными звонками. Я буду принимать эти решения. Никто из вас не думает о моих интересах. И вы все ненавидите женщин", - уточнила она.

В интервью Ратаковски затронула также тему развода со своим бывшим мужем, голливудским продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом.