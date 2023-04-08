Актер из "Маленькой Веры" умер через две недели после смерти жены

На экранном счету актера, начиная с дебюта в 1987-м, - три десятка проектов. В частности, он сыграл Виктора, старшего брата главной героини, в "Маленькой Вере", директора театра Зарамушкина в трагикомедии "В городе Сочи темные ночи", следователя Северина в "Неустановленном лице". Негреба снимался в фильмах и сериалах "Зима в раю", "Дюба-дюба", "Мечты идиота", сыграл Кривого в российско-французской "Линии жизни", в "Хитровке", "Москва. Три вокзала".