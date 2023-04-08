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2 часа назад

Актер из "Маленькой Веры" Александр Негреба умер через две недели после смерти жены

Российская Газета

7 апреля скончался Александр Негреба, советский и российский актер театра кино и ТВ, режиссер, продюсер и сценарист.

Актер из "Маленькой Веры" умер через две недели после смерти жены
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

На экранном счету актера, начиная с дебюта в 1987-м, - три десятка проектов. В частности, он сыграл Виктора, старшего брата главной героини, в "Маленькой Вере", директора театра Зарамушкина в трагикомедии "В городе Сочи темные ночи", следователя Северина в "Неустановленном лице". Негреба снимался в фильмах и сериалах "Зима в раю", "Дюба-дюба", "Мечты идиота", сыграл Кривого в российско-французской "Линии жизни", в "Хитровке", "Москва. Три вокзала".

Негреба родился 28 апреля 1961 года в Харькове. Окончил ГИТИС в 1982-м. Работал в Рижском ТЮЗе, театре "Сфера", Московском театре "Малая драматическая труппа".

Две недели назад на 54-м году жизни скончалась супруга артиста, актриса Елена Копцева-Негреба.

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