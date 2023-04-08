Юлия Пересильд рассказала, о чем думала в космосе

«Об этой божественной красоте. О том, какая маленькая и беззащитная наша планета. О том, сколько испытаний она проходит и мы вместе с ней. Но в первую очередь, я думала о своих девчонках! О том, как сильно я их люблю. О том, как я соскучилась. О том, какие они у меня удивительные! Какие они сильные, смелые, как они все это смогли пережить стойко и с улыбкой!»