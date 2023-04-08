Юлия Пересильд рассказала, о чем думала в космосе

Скоро на экраны всех кинотеатров выйдет фильм «Вызов» — первая картина, которая снималась в космосе. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд несколько часов назад рассказала, о чем думала во время съемок.
5 октября 2021 года вся страна с нетерпением прильнула к экранам, когда команда фильма «Вызов» готовилась к полету на МКС. Фанаты особенно переживали за хрупкую Юлию Пересильд, все же женщины более нежные создания, и космические нагрузки могут повредить здоровью. Правда, актриса прошла жесткий кастинг, в том числе и относительно здоровья. Будь у нее проблемы, до полета бы ее не допустили.
И вот спустя полтора года фильм выходит на экраны — 20 апреля состоится премьера. В преддверии важного события актриса вспомнила, как проходил полет. В частности рассказала, о чем именно она думала, когда была на МКС и видела Землю с расстояния 400 километров.
«Об этой божественной красоте. О том, какая маленькая и беззащитная наша планета. О том, сколько испытаний она проходит и мы вместе с ней. Но в первую очередь, я думала о своих девчонках! О том, как сильно я их люблю. О том, как я соскучилась. О том, какие они у меня удивительные! Какие они сильные, смелые, как они все это смогли пережить стойко и с улыбкой!»
Этот рассказ звезда сопроводила снимками, которые сделаны в космосе. Юлия держит рядом фотографию своих дочерей — Ани и Маши, а теперь рядом с этим снимком красуется еще один — на котором сама Пересильд изображена с телефоном и поднятыми благодаря невесомости волосами. Звезда призналась в любви своим детям, добавив, что в их случае «любовь от Космоса до Земли» — не метафора. Да, детям такой мамы можно позавидовать!