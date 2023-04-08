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34 минуты назад

Авторы The Last of Us сексисты? В Сети узнали, сколько актеры получали за съемки

Cq.ru

Создатели сериала The Last of Us попали в скандал из-за разницы в гонорарах для исполнителей главных ролей. В Сеть просочилась информация об оплате актеров, исполнивших главные роли, и авторов шоу начали подозревать в ненависти к женщинам.

Авторы The Last of Us сексисты? В Сети узнали, сколько актеры получали за съемки
Фото: Cq.ruCq.ru

Под данным СМИ, Педро Паскаль, который сыграл Джоэла, получил около $ 5,4 млн за девять эпизодов, в то время как Белла Рамзи, исполнившая роль Элли, якобы получила всего $ 70 тысяч за серию или $ 630 тысяч за весь сезон.

Разница в оплате вызвала возмущение пользователей Сети, и многие обвинили HBO в том, что актрисе заплатили меньше из-за ее пола и возраста. Однако некоторые поклонники сериала «Одни из Нас» считают разницу в гонорарах оправданной, поскольку Паскаль является опытным актером, а Рамзи — совсем юная актриса.

Шоураннеры никак не прокомментировали информацию, появившуюся у журналистов.

Актеры,Педро Паскаль,
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