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3 часа назад

Актер из «Маленькой Веры» умер через две недели после смерти жены

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Советский и российский актер и режиссер Александр Негреба, сыгравший роль брата главной героини в фильме «Маленькая Вера», скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает портал «Ревизор».

Актер из «Маленькой Веры» умер через две недели после жены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации источника, Негреба умер во сне после после продолжительной борьбы с раком легких. Сообщается, что артист всего на две недели пережил свою супругу, актрису театра и кино Елену Копцеву-Негребу, которая ушла из жизни 24 марта.

В 1982 году Негреба окончил ГИТИС, его дебют на экране состоялся в 1987 году. В 1995 году актер стал членом Союза кинематографистов России.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Михаил Чигарев, сыгравший роль налетчика в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», скончался на 79-м году жизни. Артист умер после продолжительной болезни, сказано в некрологе.

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