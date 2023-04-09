Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков

Актер Вадим Волков ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.
«Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла: они вносили живое дыхание в придуманные драматургами истории и делали героев узнаваемыми, реальными, запоминающимися», – говорится в сообщении театра.
До прихода в труппу Молодежного театра Вадим Волков служил в Театре Ленинского комсомола («Балтийский дом») и «Формальном театре», сотрудничал с Творческими мастерскими при Союзе театральных деятелей РФ, театрами им. В. Ф. Комиссаржевской и «Приют комедианта».
Публике он также известен по своим ролям в кино. Волков сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Чужой район».