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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков

Актер Вадим Волков ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков
© Кадр из фильма «Шаман. Новая угроза»

«Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла: они вносили живое дыхание в придуманные драматургами истории и делали героев узнаваемыми, реальными, запоминающимися», – говорится в сообщении театра.

До прихода в труппу Молодежного театра Вадим Волков служил в Театре Ленинского комсомола («Балтийский дом») и «Формальном театре», сотрудничал с Творческими мастерскими при Союзе театральных деятелей РФ, театрами им. В. Ф. Комиссаржевской и «Приют комедианта».

Публике он также известен по своим ролям в кино. Волков сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Чужой район».

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