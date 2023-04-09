В "Современнике" заявили об увольнении Лии Ахеджаковой

В пресс-службе театра "Современник" заявили об увольнении Лии Ахеджаковой
Пресс-служба театра "Современник" сообщила, что народная артистка России Лия Ахеджакова больше не является частью труппы, пишет МК.
В заявлении отмечено, что Ахеджакова ушла "по собственному желанию".
"В связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", – подчеркнули представители "Современника".
Напомним, ранее сообщалось, что Лия Ахеджакова продолжает работать в театре. Ее имя значилось в составе труппы и в репертуаре, хотя сама актриса сообщала о написанном 10 марта заявлении об увольнении. Теперь антрепризные выступления в регионах и спектакли "Современника" с участием актрисы отменены.
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