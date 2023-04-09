В "Современнике" заявили об увольнении Лии Ахеджаковой

"В связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", – подчеркнули представители "Современника".

Напомним, ранее сообщалось, что Лия Ахеджакова продолжает работать в театре. Ее имя значилось в составе труппы и в репертуаре, хотя сама актриса сообщала о написанном 10 марта заявлении об увольнении. Теперь антрепризные выступления в регионах и спектакли "Современника" с участием актрисы отменены.