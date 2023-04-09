Хейден Кристенсен назвал любимую сцену в «Звездных войнах»

"Фанатам я бы разве что посоветовал включить самую первую серию, где Кеноби просто грустно и бездельно ходит по Татуину. Всё остальное не имеет смысла. Что, конечно, очень печально, ведь все задатки для интересного сольника тут есть. Стоило углубиться в депрессию героя из-за падения ордена джедаев, роста Империи и провала в воспитании своего ученика".