"Халк" Марк Руффало случайно попал на свадьбу фанатов Бэтмена
Звезда Marvel Марк Руффало стал гостем спонтанной свадьбы в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.
Молодожены Клайр Ходжсон и Линз Таннэ планировали идти к алтарю, как вдруг заметили Руффало, который смотрел на них в тот момент. Жених и невеста не сразу поняли, кого встретили, поскольку недавно переехали в столицу Америки из Великобритании и не думали, что увидят земляка.
Невеста обратила внимание на хорошую камеру Руффало и решила, что он фотограф. А ее избранник узнал актера и окликнул по имени. Марк Руффало сфотографировался с молодоженами и поздравил с бракосочетанием.
"Из всех людей, из актеров всех жанров или чего угодно, кто же еще мог прийти на нашу занудную свадьбу!" — пошутила Клайр Ходжсон.
На костюмах молодоженов в день росписи были значки из "Звездного пути", а за два дня до свадьбы у Ходжсон появилась татуировка с Бэтменом.