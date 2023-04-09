"Халк" Марк Руффало случайно попал на свадьбу фанатов Бэтмена

Звезда Marvel Марк Руффало стал гостем спонтанной свадьбы в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

© Кадр из фильма

Молодожены Клайр Ходжсон и Линз Таннэ планировали идти к алтарю, как вдруг заметили Руффало, который смотрел на них в тот момент. Жених и невеста не сразу поняли, кого встретили, поскольку недавно переехали в столицу Америки из Великобритании и не думали, что увидят земляка.

Невеста обратила внимание на хорошую камеру Руффало и решила, что он фотограф. А ее избранник узнал актера и окликнул по имени. Марк Руффало сфотографировался с молодоженами и поздравил с бракосочетанием.

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"Из всех людей, из актеров всех жанров или чего угодно, кто же еще мог прийти на нашу занудную свадьбу!" — пошутила Клайр Ходжсон.