Сын актера Юрия Степанова решил пойти по стопам отца

Трагически погибший в аварии актер Юрий Степанов оставил беременную вдову, которая в скором времени родила мальчика. Женщина назвала наследника в честь отца.

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Всего у артиста было около 50 ролей. Однако настоящую славу ему принес сериал «Штрафбат», где он сыграл роль вора в законе Глымова. У знаменитости были грандиозные планы на будущее, однако жизнь распорядилась иначе.