Сын актера Юрия Степанова решил пойти по стопам отца

Трагически погибший в аварии актер Юрий Степанов оставил беременную вдову, которая в скором времени родила мальчика. Женщина назвала наследника в честь отца.
Всего у артиста было около 50 ролей. Однако настоящую славу ему принес сериал «Штрафбат», где он сыграл роль вора в законе Глымова. У знаменитости были грандиозные планы на будущее, однако жизнь распорядилась иначе.
Наследнику Степанова уже 13 лет, и он активно покоряет мир российского кино. В свои юные годы подросток уже снялся в трех фильмах. При этом во всех он получал главные роли. Например, в проекте «Отчим» он сыграл мальчика Мишу, а в картине «Чук и Гек. Большое приключение» — Гека.