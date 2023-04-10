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53 минуты назад

Сын актера Юрия Степанова решил пойти по стопам отца

Слово и Дело

Трагически погибший в аварии актер Юрий Степанов оставил беременную вдову, которая в скором времени родила мальчика. Женщина назвала наследника в честь отца.

Сын актера Юрия Степанова решил пойти по стопам отца
Фото: Слово и делоСлово и дело

Всего у артиста было около 50 ролей. Однако настоящую славу ему принес сериал «Штрафбат», где он сыграл роль вора в законе Глымова. У знаменитости были грандиозные планы на будущее, однако жизнь распорядилась иначе.

Наследнику Степанова уже 13 лет, и он активно покоряет мир российского кино. В свои юные годы подросток уже снялся в трех фильмах. При этом во всех он получал главные роли. Например, в проекте «Отчим» он сыграл мальчика Мишу, а в картине «Чук и Гек. Большое приключение» — Гека.

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