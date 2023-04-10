Актер "Годзиллы" Майкл Лернер умер в возрасте 81 года

Актер Майкл Лернер ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает TMZ.
Семья артиста подтвердила его смерть, однако не раскрыла обстоятельства ухода из жизни.
«Все, кто его знает, знают, каким безумным он был — в лучшем смысле. Мне так повезло, что я провел с ним так много времени, и нам всем повезло, что мы можем продолжать наблюдать за его работой», — поделился племянник Лернера, Сэм Лернер.
Майкл Лернер родился в семье румынских евреев в в Нью-Йорке. Изначально актер планировал получить образование и работать профессором английского языка, однако после обучения в Бруклинском колледже поступил в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Позже Лернер переехал в Лос-Анджелес и начал сниматься в кино.
За время творческой карьеры Лернер был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Бартон Финк». Также актер известен по роли в «Годзилле» — там он сыграл мэра Эберта. Лернер принимал участие в таких кинопроектах, как «Улицы Сан-Франциско», «Почтальон всегда звонит дважды», «Эльф», «Серьезный человек», «Белоснежка: Месть гномов», «Люди Икс: Дни минувшего будущего».
У Майкла Лернера есть брат Кен, который также снимается в кино.