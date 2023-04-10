$79.50+0.1487.10+0.37

Билли Айлиш сыграет Женщину-паука в Marvel — Deuxmoi

На днях появился очень интересный слух. По информации аккаунта Deuxmoi, известная певица Билли Айлиш ведёт переговоры о роли в одном из будущих фильмов по комиксам Marvel. Ранее этот аккаунт первым сообщил о том, что Леди Гага сыграет в «Джокере 2».

Билли Айлиш сыграет Женщину-паука в Marvel
© Чемпионат.com

По данным Deuxmoi, Айлиш рассматривается на роль Женщины-паука в её сольном фильме, за производство которого будет отвечать Sony Pictures. После роли в сериале «Рой» Айлиш якобы заинтересована в том, чтобы больше сниматься в кино или шоу, а тут как раз подвернулась такая возможность.

Женщина-паук — персонаж комиксов Marvel. Её настоящее имя — Джессика Дрю. В отличие от Питера Паркера, девушка получила свои силы не после укуса паука, а из-за введённой сыворотки от болезни. В результате эксперимента Дрю получила свои способности.

Изначально говорилось, что режиссёром фильма будет Оливия Уайлд, но Deuxmoi подчеркнул, что она больше не числится постановщиком. Кандидаткой на пост сценариста выступает Грета Гервиг.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий