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22 минуты назад

Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Сухоруковым: «Мы познакомились почти 50 лет назад»

WomanHit.ru

Актеры жили в одной комнате в институте и всю жизнь тепло общались.

Стоянов о дружбе с Сухоруковым: «Познакомились почти 50 лет назад»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Актер Юрий Стоянов поделился воспоминаниями молодости и интересными фактами о близком друге — Викторе Сухорукове в разговоре с «Газетой.ру».

Актеры познакомились около 50-ти лет назад. Стоянов рассказал, что в молодости они с Виктором не пересекались на одной сцене и не снимались в одних и тех же картинах, хоть и жили в одной комнате и ближко дружили.

«Мы не партнерствовали даже в институте! У нас не было ни одного отрывка, в котором мы вместе были заняты. Разве что в дипломном спектакле мы очень условно, символически контактировали. Когда-то в „Городке“ Витя снимался, потом в шоу „100ЯНОВ“, но это не кино. Мы в полном метре работаем вместе впервые — причем как два персонажа, очень тесно связанных друг с другом», — рассказал Юрий.

Актеры,Юрий Стоянов,Виктор Сухоруков,
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