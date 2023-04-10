Стоянов о дружбе с Сухоруковым: «Познакомились почти 50 лет назад»

Актеры жили в одной комнате в институте и всю жизнь тепло общались.
Актер Юрий Стоянов поделился воспоминаниями молодости и интересными фактами о близком друге — Викторе Сухорукове в разговоре с «Газетой.ру».
Актеры познакомились около 50-ти лет назад. Стоянов рассказал, что в молодости они с Виктором не пересекались на одной сцене и не снимались в одних и тех же картинах, хоть и жили в одной комнате и ближко дружили.
«Мы не партнерствовали даже в институте! У нас не было ни одного отрывка, в котором мы вместе были заняты. Разве что в дипломном спектакле мы очень условно, символически контактировали. Когда-то в „Городке“ Витя снимался, потом в шоу „100ЯНОВ“, но это не кино. Мы в полном метре работаем вместе впервые — причем как два персонажа, очень тесно связанных друг с другом», — рассказал Юрий.