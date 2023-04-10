Чарли Ханнэму – 43: его лучшие кинороли

«Человек дела» - так называют британского актёра за умение воплощать на экране сильных, решительных персонажей.

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Зрители следят за ним, затаив дыхание. В нашем обзоре его самые яркие работы.

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«Вальдо» (2021)

Чарли Вальдо (Чарли Ханнэм) – бывшая звезда Департамента полиции Лос-Анджелеса, оставивший службу и живущий в простоте и уединении глубоко в лесах. Алистэр Пинч (Мел Гибсон) – эксцентричный актёр, который проводит дни в пьянстве на съёмках своего телешоу. Когда жену Пинча находят мёртвой, он становится главным подозреваемым. А Вальдо вынужден вновь взяться за работу, чтобы расследовать случившееся. Дело приводит частного детектива к взаимодействию с гангстерами, голливудскими продюсерами и воспитателями детского сада, и всё это с целью очистить имя Пинча… или подтвердить его вину. Критики по достоинству оценили непринуждённую игру Ханнэма, чья энергичная манера идеально вписалась в своеобразную легкомысленную историю. Путешествие-расследование и колоритные персонажи в этом детективе имели большее значение, чем пункт назначения.

«Страна джунглей» (2019)

Когда ошеломляющий проигрыш на ринге оставляет Лайона (Джек О’Коннелл) и его менеджера/брата Стэна (Чарли Ханнэм) в долгу перед местным криминальным авторитетом, они идут на риск, подписываясь на участие в подпольном боксёрском турнире. Что ни сделаешь ради лучшей жизни и кровного родства?! Критики назвали Ханнэма особо впечатляющем в этом роуд-муви, оценив то, как он позволяет персонажу дрейфовать и расти на волнах привязанности со стороны брата. Он эксплуатирует Лайона, но только потому, что ему самому сложно понять, где заканчивается брат и начинается он сам.

«Мотылёк» (2017)

Эпичная история Генри «Мотылька» Шаррьера, взломщика сейфов из парижского подполья. Его обвиняют в убийстве и приговаривают к пожизненному заключению в печально знаменитой исправительной колонии во Французской Гвинее. Страстно мечтающий вернуть себе свободу, Мотылёк заключает неожиданный союз с фальшивомонетчиком Луи Дегой (Рами Малек), который в обмен на защиту соглашается профинансировать побег. По мнению критиков, Ханнэм в роли Шаррьера хотя и выложился на все 100% физически, продемонстрировал не очень сильную игру с точки зрения эмоций.

«Меч короля Артура» (2017)

После убийства брата, жадный до власти дядя юного Артура Вортигерн (Джуд Лоу) получает контроль над короной. Лишённый права по рождению, юный принц (Чарли Ханнэм) проходит нелёгкий путь вдали от дворца, не зная, кто он на самом деле. Когда судьба заставляет его вытащить меч Экскалибур из камня, Артур принимает истинное предназначение – легендарного воина и лидера нации. За этот фильм многие попеняли режиссёру Гаю Ричи излишним увлечением клиповыми технологиями, однако, по их мнению, ситуацию «спасли» актёры своим погружением в роли. Чарли Ханнэму досталась основная доля похвал.

«Затерянный город Z» (2016)