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Эмма Робертс сыграет в двенадцатом сезоне «Американской истории ужасов»

Создатель долгоиграющего проекта Райан Мёрфи решил вернуть на экран актёров из предыдущих серий.

Эмма Робертс сыграет в 12 сезоне «Американской истории ужасов»
© Inc-News

В новом, двенадцатом, сезоне сериала-антологии «Американская история ужасов» зрители увидят много знакомых лиц. Пресс-служба телеканала FX, стоящего за производством популярного проекта, назвала имена актёров, которые примут участие в следующих эпизодах.

В их числе Сара Полсон, Эван Питерс, Лили Рэйб, Фрэнсис Конрой, Денис О’Хэр, Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Анджела Бассетт, Эмма Робертс, Адина Портер, Финн Уиттрок, Джэми Брюэр, Билли Лурд, Лесли Гроссман и Мэтт Зукри.

Эмма Робертс сыграла в пяти сезонах «Американской истории ужасов». С учётом специфики формата телешоу, актриса появлялась на экране в разных ролях. В 2019-м году она взяла перерыв из-за рождения сына Роудса. Двенадцатый сезон сериала, по словам создателя Райана Мёрфи, станет заключительным.

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