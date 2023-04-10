Эмма Робертс сыграет в 12 сезоне «Американской истории ужасов»

В новом, двенадцатом, сезоне сериала-антологии «Американская история ужасов» зрители увидят много знакомых лиц. Пресс-служба телеканала FX, стоящего за производством популярного проекта, назвала имена актёров, которые примут участие в следующих эпизодах.

Эмма Робертс сыграла в пяти сезонах «Американской истории ужасов». С учётом специфики формата телешоу, актриса появлялась на экране в разных ролях. В 2019-м году она взяла перерыв из-за рождения сына Роудса. Двенадцатый сезон сериала, по словам создателя Райана Мёрфи, станет заключительным.