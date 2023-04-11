Звезда «Кухни» Подкаминская готова на авантюры рады работы

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская сообщила о готовности соглашаться на авантюры ради актерской профессии. Некоторые режиссеры видят в ней лишь комедийную актрису. Однако звезде интересно показывать себя и в драматических ролях.
Артистка рассказала, что любит искать в комедийных проектах драматическую пронзительную ноту, которая говорит о душе человек, его боли и внутренней проблеме. Подкаминская поделилась этим во время первой Премии Гильдии кастинг-директоров.
В декабре 2022 года вышла кинолента с ее участием «На выдохе». Подкаминская в фильме исполнила роль матери подостка-инвалида. Героиня актрисы разрывается между работой и семьей. Актриса восприняла этот проект в качестве своего драматического шанса.