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32 минуты назад

Звезда сериала «Кухня» Подкаминская готова на авантюры рады работы

Слово и Дело

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская сообщила о готовности соглашаться на авантюры ради актерской профессии. Некоторые режиссеры видят в ней лишь комедийную актрису. Однако звезде интересно показывать себя и в драматических ролях.

Звезда «Кухни» Подкаминская готова на авантюры рады работы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка рассказала, что любит искать в комедийных проектах драматическую пронзительную ноту, которая говорит о душе человек, его боли и внутренней проблеме. Подкаминская поделилась этим во время первой Премии Гильдии кастинг-директоров.

В декабре 2022 года вышла кинолента с ее участием «На выдохе». Подкаминская в фильме исполнила роль матери подостка-инвалида. Героиня актрисы разрывается между работой и семьей. Актриса восприняла этот проект в качестве своего драматического шанса.

Актеры,Кухня,Елена Подкаминская,
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