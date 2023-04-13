Стало известно, где пропадает Дмитрий Нагиев

Телеведущий Дмитрий Нагиев уже давно не появлялся на российских телеэкранах. Он также отказался вести премию Муз-ТВ, а недавно выяснилось, что он и вовсе покинул страну.

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Телеведущий не привык делиться подробностями личной жизни. Он ведет соцсети, но не часто выкладывает фотографии и видео.

Местоположение Нагиева рассекретила блогерша Настя Ивлеева. В ее последнем влоге из Турции на YouTube оказался Дмитрий.