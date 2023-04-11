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Популярная порноактриса объяснила причину съемок в порно

Порноактриса из Гонконга Эрена Со Хой-лам (Erena So Hoi-lam) рассказала, почему она начала работать в индустрии контента для взрослых. В интервью South China Morning Post она призналась, что начала сниматься в порно из-за желания совершить прорыв в жизни.

Популярная порноактриса объяснила причину съемок в порно
© Lenta.ru

26-летняя Со заявила, что является первой женщиной из Гонконга, которая стала работать в порноиндустрии в Японии. До съемок в фильмах для взрослых девушка продавала свои эротические снимки. По ее словам, она в течение года тщательно размышляла о том, чтобы начать работать в порноиндустрии, и мечтала о карьере порнозвезды.

«Мне нужен был прорыв в жизни, и теперь я действительно люблю то, что я делаю, и наслаждаюсь этим. Когда превращаешь хобби в карьеру, успеха достичь легче», — объяснила причину ухода в секс-индустрию популярная порноактриса.

Кроме того, она заявила, что в будущем хочет стать влиятельным человеком.

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