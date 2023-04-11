Популярная порноактриса объяснила причину съемок в порно

Порноактриса из Гонконга Эрена Со Хой-лам (Erena So Hoi-lam) рассказала, почему она начала работать в индустрии контента для взрослых. В интервью South China Morning Post она призналась , что начала сниматься в порно из-за желания совершить прорыв в жизни.

26-летняя Со заявила, что является первой женщиной из Гонконга, которая стала работать в порноиндустрии в Японии. До съемок в фильмах для взрослых девушка продавала свои эротические снимки. По ее словам, она в течение года тщательно размышляла о том, чтобы начать работать в порноиндустрии, и мечтала о карьере порнозвезды.