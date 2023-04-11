Шпица попала в больницу после съемок

Катерина Шпица, известная актриса, поделилась со своими подписчиками в социальных сетях о проблемами со здоровьем, которые возникли после съемок. В своем посте звезда опубликовала фотографию, на которой она лежит в кровати с капельницей, находясь в санатории на оздоровительных процедурах.

© Соцсети

Шпица сообщила, что была вынуждена пройти массаж и полезную капельницу, чтобы справиться с ухудшением своего здоровья, вызванным интенсивным графиком съемок нового сезона сериала "Полярный". Она также поделилась, что почитала интересную книгу по неврологии, предупредив "ипохондриков" не открывать ее.

Соцсети

Несмотря на то, что актриса сейчас проходит лечение в санатории, она не планирует оставаться там дольше, чем необходимо. Катерина Шпица намерена поскорее выздороветь и уже 13 апреля выступить на музыкально-поэтическом спектакле в Санкт-Петербурге.