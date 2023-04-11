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Актриса Катерина Шпица попала в больницу после съемок

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Катерина Шпица, известная актриса, поделилась со своими подписчиками в социальных сетях о проблемами со здоровьем, которые возникли после съемок. В своем посте звезда опубликовала фотографию, на которой она лежит в кровати с капельницей, находясь в санатории на оздоровительных процедурах.

Шпица попала в больницу после съемок
© Соцсети

Шпица сообщила, что была вынуждена пройти массаж и полезную капельницу, чтобы справиться с ухудшением своего здоровья, вызванным интенсивным графиком съемок нового сезона сериала "Полярный". Она также поделилась, что почитала интересную книгу по неврологии, предупредив "ипохондриков" не открывать ее.

Соцсети

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Несмотря на то, что актриса сейчас проходит лечение в санатории, она не планирует оставаться там дольше, чем необходимо. Катерина Шпица намерена поскорее выздороветь и уже 13 апреля выступить на музыкально-поэтическом спектакле в Санкт-Петербурге.

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