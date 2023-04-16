Блогер @Smth_more рассказала о том, что актрисе пришлось долго готовится к роли в фильме. Чтобы ее движения выглядели профессиональными и отточенными, Портман целый год занималась балетом, оплачивая уроки из своего кармана. Также актриса общалась со многими профессиональными балеринами, чтобы понять, как они воспринимают свою работу и как они достигают таких успехов.