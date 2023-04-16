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Как Натали Портман готовилась к роли в фильме "Черный лебедь": видео

Во время съемок фильма "Черный лебедь" режиссер Даррен Аронофски очень тщательно работал над каждой деталью, чтобы создать максимально реалистичную и эмоциональную картину.

Актриса Натали Портман исполнила главную роль балерины, которая постепенно сходит с ума. Она смогла настолько органично изобразить одержимость своей героини, что удостоилась Оскара в номинации Лучшая женская роль.

Блогер @Smth_more рассказала о том, что актрисе пришлось долго готовится к роли в фильме. Чтобы ее движения выглядели профессиональными и отточенными, Портман целый год занималась балетом, оплачивая уроки из своего кармана. Также актриса общалась со многими профессиональными балеринами, чтобы понять, как они воспринимают свою работу и как они достигают таких успехов.

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Подробнее о том, как Натали Портман готовилась к роли в фильме "Черный лебедь", смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что стало с актрисами из сериала "Бальзаковский возраст...".

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