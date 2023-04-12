Почему ДиКаприо отверг главную роль в "Американском психопате"

"Американский психопат" – криминальный триллер 2000 года, повествующий историю безумного маньяка. Днем он добропорядочный гражданин, а ночью жестокий убийца, который готов пойти на все, что угодно.

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На момент съемок в "Американском психопате" исполнитель главной роли 26-летний Кристиан Бейл уже не был новичком в кино. Однако продюсеры решили, что с ролью убийцы Патрика Бейтмана лучше справится Леонардо ДиКаприо, который после успеха "Титаника" прославился на весь мир. Однако ДиКаприо от роли отказался.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Первоначально режиссером картины была выбрана представительница независимого кинематографа Мэри Хэррон, а главную роль отдали Кристину Бейлу. Но когда к производству киноленты присоединилась студия Lionsgate продюсеры решили, что проекту нужна настоящая звезда. Выбор пал на Леонардо ДиКаприо – актеру предложили 20 миллионов долларов, и он почти согласился.

Однако Хэррон не разделяла мнение продюсеров. Режиссер решила, что у ДиКаприо неподходящий для роли типаж. К тому же, она была уверена, что Лео привлечет к фильму "неправильную аудиторию" своих восторженных поклонниц.

В Lionsgate не прислушались к мнению Мэри и попросили ДиКаприо составить свой список режиссеров, которые могли бы заменить Хэррон. Так, в режиссерском кресле оказался Оливер Стоун. Но очень скоро и он, и ДиКаприо покинули проект.

Это произошло по вине известной журналистки и феминистки Глории Стайнем. Женщина выступала резко против "Американского психопата" из-за обилия сцен насилия в отношении женщин в картине.

Однажды Стайнем пригласила ДиКаприо на футбольный матч, где посоветовала актеру отказаться от роли. По мнению Глории, роль Бейтмана могла негативно сказаться на карьере Леонардо. ДиКаприо прислушался к мнению старшей подруги и отказался от роли.