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2 часа назад

Почему ДиКаприо отверг главную роль в "Американском психопате" и 20 миллионов долларов

Мира Маркина

"Американский психопат" – криминальный триллер 2000 года, повествующий историю безумного маньяка. Днем он добропорядочный гражданин, а ночью жестокий убийца, который готов пойти на все, что угодно.

Почему ДиКаприо отверг главную роль в "Американском психопате"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент съемок в "Американском психопате" исполнитель главной роли 26-летний Кристиан Бейл уже не был новичком в кино. Однако продюсеры решили, что с ролью убийцы Патрика Бейтмана лучше справится Леонардо ДиКаприо, который после успеха "Титаника" прославился на весь мир. Однако ДиКаприо от роли отказался.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Первоначально режиссером картины была выбрана представительница независимого кинематографа Мэри Хэррон, а главную роль отдали Кристину Бейлу. Но когда к производству киноленты присоединилась студия Lionsgate продюсеры решили, что проекту нужна настоящая звезда. Выбор пал на Леонардо ДиКаприо – актеру предложили 20 миллионов долларов, и он почти согласился.

Однако Хэррон не разделяла мнение продюсеров. Режиссер решила, что у ДиКаприо неподходящий для роли типаж. К тому же, она была уверена, что Лео привлечет к фильму "неправильную аудиторию" своих восторженных поклонниц.

В Lionsgate не прислушались к мнению Мэри и попросили ДиКаприо составить свой список режиссеров, которые могли бы заменить Хэррон. Так, в режиссерском кресле оказался Оливер Стоун. Но очень скоро и он, и ДиКаприо покинули проект.

Это произошло по вине известной журналистки и феминистки Глории Стайнем. Женщина выступала резко против "Американского психопата" из-за обилия сцен насилия в отношении женщин в картине.

Актер Леонардо ДиКаприо спродюсирует триллер по роману Стивена Кинга

Однажды Стайнем пригласила ДиКаприо на футбольный матч, где посоветовала актеру отказаться от роли. По мнению Глории, роль Бейтмана могла негативно сказаться на карьере Леонардо. ДиКаприо прислушался к мнению старшей подруги и отказался от роли.

После этого Мэри Хэррон вновь назначили режиссером "Американского психопата", а Кристиан Бейл окончательно получил главную роль.

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