Сара Полсон помогала финансово Педро Паскалю в начале карьеры

Актриса Сара Полсон в беседе с Esquire рассказала, что приходила на помощь Педро Паскалю в начале его карьеры. По словам звезды, она дружит с коллегой уже давно.

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Полсон призналась, что помогала Паскалю финансово, когда у актера еще не было громких ролей в кино.

"Были времена, когда я отдавала ему часть своей заработной платы, чтобы у него были деньги, чтобы прокормить себя", - вспоминает артистка.

Паскаль отметил, что не рассчитывал на популярность и участие в крупных кинопроектах. Полсон считает, что актера уже можно считать "крупной кинозвездой".

"Я готова к тому, что он примет эстафету у парней из романтических комедий, таких как Брюс Уиллис и Мел Гибсон", - поделилась актриса.

Педро Паскаль известен по ролям в таких кинопроектах, как "Игра престолов", "Нарко", "Чудо-женщина", "Kingsman: Золотое кольцо", а также сериале по компьютерной игре "Tha Last Of Us".