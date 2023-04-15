Как сейчас выглядит звезда «Астерикса и Обеликса» Летиция Каста

Летиция Каста – французская актриса и супермодель, ангел «Victoria’s Secret». Она появлялась на обложках таких популярных журналов, как «Cosmopolitan», «Vogue», «Rolling Stone», «Elle» и «Glamour». Российскому зрителю она известна благодаря роли Фальбалы в заводной кинокомедии «Астерикс и Обеликс против Цезаря».

1/13 Летиция Каста в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря», 1999 год Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Летиция Каста в 1999 году Фото: legion-media.ru 3/13 Летиция Каста в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря», 1999 год Фото: legion-media.ru 4/13 Летиция Каста в фильме «Сильные души», 2001 год Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Летиция Каста на Каннском кинофестивале, 2004 год Фото: legion-media.ru 6/13 Летиция Каста во время рекламной кампании L'Oreal, 2010 год Фото: globallookpress.com 7/13 Летиция Каста во время рекламной кампании L'Oreal, 2010 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 Летиция Каста в фильме «Генсбур. Любовь хулигана», 2010 год Фото: legion-media.ru 9/13 Летиция Каста в 2014 году Фото: globallookpress.com 10/13 Летиция Каста в 2018 году Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Летиция Каста на Каннском кинофестивале, 2021 год Фото: globallookpress.com 12/13 Летиция Каста во время Недели моды в Париже, 2022 год Фото: globallookpress.com 13/13 Летиция Каста в 2023 году Фото: ТАСС

Летиция Каста родилась 1 мая 1978 года в городке Понт-Одеме в 30 км к западу от Руана (Нормандия). В детстве будущая звезда подиума отличалась упрямством и имела множество комплексов. В школе Летиция выделялась среди сверстников, так как физически развивалась быстрее своих одноклассников, из-за чего дети постоянно подшучивали над ней. Кроме того учителя постоянно сравнивали девушку со старшим братом, упрекали Касту в том, что она не так умна, как он.

Красоту в Летиции разглядел фотограф Фредерик Креко, который предложил девушке попробовать себя в модельной съемке. Несмотря на детскую «забитость», Касте удалось впечатлить продюсеров. Вскоре она вскоре стала фотомоделью в журнале Elle и снялась в рекламе джинсов Guess. К 18 годам стала ведущей моделью Victoria`s Secret.

В 1999 году Летиция решила попробовать себя в кино и стала частью звездной команды фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря» вместе с Кристианом Клавье, Жераром Депардье и Роберто Бениньи. Работа Касты в сериале «Луиза Сан-Феличе» (2004) по роману Александра Дюма закрепила успех.

Всего Летиция Каста снялась в 37 фильмах и сериалах.

Личная жизнь модели была полна любви и расставаний. В 2001 году она родила дочь от знаменитого французского фотографа Стефана Седнуи. Тем не менее, отношения у пары не сложились и они вскоре разошлись. Затем француженка была помолвлена с итальянским актером Стефано Аккорси. Во время этих отношений Летиция родила двоих детей, сына Орландо (2006) и дочь Атену (2009).