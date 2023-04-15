Как сейчас выглядит звезда «Астерикса и Обеликса» Летиция Каста

Летиция Каста – французская актриса и супермодель, ангел «Victoria’s Secret». Она появлялась на обложках таких популярных журналов, как «Cosmopolitan», «Vogue», «Rolling Stone», «Elle» и «Glamour». Российскому зрителю она известна благодаря роли Фальбалы в заводной кинокомедии «Астерикс и Обеликс против Цезаря».
Летиция Каста родилась 1 мая 1978 года в городке Понт-Одеме в 30 км к западу от Руана (Нормандия). В детстве будущая звезда подиума отличалась упрямством и имела множество комплексов. В школе Летиция выделялась среди сверстников, так как физически развивалась быстрее своих одноклассников, из-за чего дети постоянно подшучивали над ней. Кроме того учителя постоянно сравнивали девушку со старшим братом, упрекали Касту в том, что она не так умна, как он.
Красоту в Летиции разглядел фотограф Фредерик Креко, который предложил девушке попробовать себя в модельной съемке. Несмотря на детскую «забитость», Касте удалось впечатлить продюсеров. Вскоре она вскоре стала фотомоделью в журнале Elle и снялась в рекламе джинсов Guess. К 18 годам стала ведущей моделью Victoria`s Secret.
В 1999 году Летиция решила попробовать себя в кино и стала частью звездной команды фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря» вместе с Кристианом Клавье, Жераром Депардье и Роберто Бениньи. Работа Касты в сериале «Луиза Сан-Феличе» (2004) по роману Александра Дюма закрепила успех.
Всего Летиция Каста снялась в 37 фильмах и сериалах.
Личная жизнь модели была полна любви и расставаний. В 2001 году она родила дочь от знаменитого французского фотографа Стефана Седнуи. Тем не менее, отношения у пары не сложились и они вскоре разошлись. Затем француженка была помолвлена с итальянским актером Стефано Аккорси. Во время этих отношений Летиция родила двоих детей, сына Орландо (2006) и дочь Атену (2009).
Сейчас Каста счастлива в браке с актером Луи Гаррелем, с которым она встречалась два года до их свадьбы (2017). У супругов есть сын — Азель (2021).