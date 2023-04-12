Джереми Реннер вернулся на красную дорожку после аварии

Актер и звезда франшизы "Мстители" Джереми Реннер впервые появился на красной ковровой дорожке после аварии со снегоуборочной машиной. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость посетил премьеру картины "Реннервации" вместе со своей дочерью Авой. Реннер выбрал для мероприятия темно-синий костюм, галстук в тон и белую рубашку. Его дочь была одета в атласное платье под цвет костюма отца.

Сообщается, что на красной дорожке актер позировал с улыбкой и фотографировался без трости. Несмотря на это, источники из его окружения говорят, что он до сих пор испытывает серьезные боли после множества переломов. О сроках восстановления никто из его близких не высказывался.

В январе этого года Джереми Реннер получил 32 перелома костей во время отдыха на одном из горнолыжных курортов. Он не поставил снегоуборочную машину на ручной тормоз и попал под ее колеса.