"Круз горько завидует Пересильд": Балуев о фильме "Вызов"

Актер Александр Балуев предположил, что голливудский актер Том Круз завидует коллеге Юлии Пересильд, которой первой удалось сняться в космосе. Подробностями артист поделился в интервью kp.ru.

Балуев отметил, что уникальность фильма "Вызов" заключается в том, что впервые был осуществлен реальный полет в космос актрисы и режиссера:

"Думаю, Том Круз горько завидует Пересильд и Шипенко, которые его опередили".

Отметим, что Том Круз также готовится к полету в космос для съемок в новом фильме.