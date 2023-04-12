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"Круз горько завидует Пересильд": актер Александр Балуев о фильме "Вызов"

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Актер Александр Балуев предположил, что голливудский актер Том Круз завидует коллеге Юлии Пересильд, которой первой удалось сняться в космосе. Подробностями артист поделился в интервью kp.ru.

"Круз горько завидует Пересильд": Балуев о фильме "Вызов"
© РИА Новости

Балуев отметил, что уникальность фильма "Вызов" заключается в том, что впервые был осуществлен реальный полет в космос актрисы и режиссера:

"Думаю, Том Круз горько завидует Пересильд и Шипенко, которые его опередили".

Отметим, что Том Круз также готовится к полету в космос для съемок в новом фильме.

Пересильд сыграет Елизавету I в фильме "Императрицы"

Кинолента "Вызов" о хирурге, отправившемся на МКС для спасения космонавта, выйдет в прокат 20 апреля.

Ранее Миронова объяснила, почему не появится в фильме "Вызов".

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