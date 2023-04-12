Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Муштакова

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Муштакова скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщили представители Московского театра оперетты во «ВКонтакте».

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Причина смерти неизвестна. Муштакова была старшейшей актрисой театра. Коллектив выразил глубочайшие соболезнования родным и близким. Отпевание и прощание с артисткой состоится в Москве 13 апреля в 12:00.

Муштакова родилась 5 августа 1927 года в городе Цивильск. В 1954-м она окончила Московский государственный институт театрального искусства. В том же году артистка стала служить в Московском театре оперетты. Актриса играла в таких спектаклях, как «Моя прекрасная леди», «Граф Люксембург», «Ромео, мой сосед», «Искатели сокровищ», «Летучая мышь», «Цирк», «Баронесса Лили», «Белая акация».