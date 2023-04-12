$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Муштакова

Газета.Ru

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Муштакова скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщили представители Московского театра оперетты во «ВКонтакте».

Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Муштакова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причина смерти неизвестна. Муштакова была старшейшей актрисой театра. Коллектив выразил глубочайшие соболезнования родным и близким. Отпевание и прощание с артисткой состоится в Москве 13 апреля в 12:00.

Муштакова родилась 5 августа 1927 года в городе Цивильск. В 1954-м она окончила Московский государственный институт театрального искусства. В том же году артистка стала служить в Московском театре оперетты. Актриса играла в таких спектаклях, как «Моя прекрасная леди», «Граф Люксембург», «Ромео, мой сосед», «Искатели сокровищ», «Летучая мышь», «Цирк», «Баронесса Лили», «Белая акация».

Муштакова также снялась в трех фильмах-спектаклях. Среди них — «Франсуаза — Бланш», «Весна и оперетта», «Композитор Ференц Легар».

Актеры,Цирк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий