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24 минуты назад

Пересильд отреагировала на слухи, что в карьере ей помог любовник

Popcake.tv

Юлия Пересильд сейчас звезда номер один. Она слетала в космос вместе с режиссером Климом Шипенко, чтобы снять там несколько сцен картины «Вызов».

Пересильд отреагировала на слухи, что в карьере ей помог любовник
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Стоит отметить, что некоторые не верят, что актриса всего добилась самостоятельно, и считают, что ей в карьере помог ее бывший любовник — женатый Алексей Учитель.

Юля отмечает, что она сделала себя сама. И ей не нравится ситуация, когда женщины чего-то добиваются, а при этом все говорят, что за ней стоит мужчина.

По словам Пересильд, на женщину сразу вешают ярлыки, что она чья-то жена, любовница или дочь.

Напомним, Юлия больше десяти лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Она долгое время не афишировала свой роман, даже тогда, когда у нее уже родились две дочери от мужчины. Все это время Учитель был женат.

Говорят, что он не вместе со своей супругой, но официально они развод так и не оформили.

С Алексеем Юлия рассталась два года назад. А недавно закрутила роман со своим коллегой Михаилом Тройником.

Актеры,Вызов,Клим Шипенко,Алексей Учитель,
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