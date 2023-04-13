Российские актеры, у которых была судимость

До того, как начать актерскую карьеру, некоторым звездам пришлось пройти большой путь. Карьера некоторых из них развивалась в тяжелые времена, когда кино в России проходило через трансформацию. Поэтому в их жизни есть темные страницы биографии, которые они тщательно скрывают.

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О российских актерах, которые имеют судимость, — в материале “Рамблера”.

Владимир Долинский

Уже будучи актером Театра сатиры Долинский решил заработать другим путем. Вместе со своим другом в 70-е годы он продавал антиквариат иностранцам за валюту. Такая авантюра в его жизни длилась год, а потом его заключили в тюрьму на пять лет. В местах лишения свободы он отсидел четыре года. Выйти ему помогло ходатайство, которое он написал сам, а также подписи сотрудников театра.

Сам Долинский говорит, что после тюрьмы у него осталось множество историй, которые он позднее собрал в одну книгу. В заключении ему помогали друзья и родные, так он легче перенес лишение свободы.

Игорь Петренко

Актер не любит вспоминать об этой строке в своей биографии. Еще в 90-х он был судим за то, что стал соучастником в убийстве человека. Это было еще до того, как тот начал свой путь в актерской карьере. Он пошел на “стрелку” со своим другом, который занимался рэкетом и там произошло убийство. Актера задержали вместе с другом, а потом на год отправили в “Матросскую тишину” до суда.

Суд состоялся, когда актер уже учился на втором курсе Щепкинского училища. Ему назначили восемь лет лишения свободы условно за соучастие в преступлении.

Павел Деревянко

Кадр из сериала "Беспринципные"