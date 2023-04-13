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Умер актер Ричард Нг

Ушел из жизни Ричард Нг, огромная легенда гонконгского кино, актер, режиссер, сценарист и продюсер.

Умер актер Ричард Нг
© Российская Газета

Нг, ставший иконой при жизни, снимался с Джеки Чаном, Джетом Ли, Энди Лау, Мишель Йео, Сэммо Хунгом и другими интернациональными звездами. На его счету - заметно более сотни картин: "Трупное окоченение", "Первый император Китая", "Затерянные в Гонконге", вторая "Лара Кофт" с Джоли, "Служители зла", "Мои счастливые звезды", "Экспресс миллионеров", сериалы "Красный карлик", "Чисто английское убийство".

О кончине артиста сообщает Asia One со ссылкой на подтверждение от семьи. Нг отошел в госпитале от остановки сердца. Два года назад актер рассказал в интервью, что почки у него работают лишь на 10%, поэтому необходима трансплантация.

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