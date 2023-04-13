Умер актер Ричард Нг

Нг, ставший иконой при жизни, снимался с Джеки Чаном , Джетом Ли, Энди Лау , Мишель Йео , Сэммо Хунгом и другими интернациональными звездами. На его счету - заметно более сотни картин: "Трупное окоченение", "Первый император Китая", "Затерянные в Гонконге", вторая "Лара Кофт" с Джоли, "Служители зла", "Мои счастливые звезды", "Экспресс миллионеров", сериалы "Красный карлик", "Чисто английское убийство".

О кончине артиста сообщает Asia One со ссылкой на подтверждение от семьи. Нг отошел в госпитале от остановки сердца. Два года назад актер рассказал в интервью, что почки у него работают лишь на 10%, поэтому необходима трансплантация.