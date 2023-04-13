Арзамасова рассказала, какой фильм смотрит в каждый свой день рождения
28-летняя российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова рассказала своим подписчикам в социальных сетях, что любит ежегодно смотреть мультфильм «Короле Лев».
«Те, кто меня знают близко и давно, понимают, почему музыка из «Короля Льва» для меня так много значит. Я пересматриваю этот мультик каждый год в свой день рождения», — пояснила артистка.
Напомним, что Елизавета Арзамасова потеряла отца, когда ей было 8 лет. Она признавалась, что тяжело переживала утрату, но, по ее словам, папа успел подарить ей за это время много любви.
Ранее звезда «Папиных дочек» поделилась печальной новостью, которая произошла в ее семье: 90-летний дедушка артистки скончался. Актриса часто рассказывает в своем блоге о бабушке и дедушке, а также поделилась их историей любви.