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Арзамасова рассказала, какой фильм смотрит в каждый свой день рождения

28-летняя российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова рассказала своим подписчикам в социальных сетях, что любит ежегодно смотреть мультфильм «Короле Лев».

Арзамасова рассказала, какой фильм смотрит в каждый свой день рождения
© Runews24

«Те, кто меня знают близко и давно, понимают, почему музыка из «Короля Льва» для меня так много значит. Я пересматриваю этот мультик каждый год в свой день рождения», — пояснила артистка.

Напомним, что Елизавета Арзамасова потеряла отца, когда ей было 8 лет. Она признавалась, что тяжело переживала утрату, но, по ее словам, папа успел подарить ей за это время много любви.

Ранее звезда «Папиных дочек» поделилась печальной новостью, которая произошла в ее семье: 90-летний дедушка артистки скончался. Актриса часто рассказывает в своем блоге о бабушке и дедушке, а также поделилась их историей любви.

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