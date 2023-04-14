Актёр сериала «Друг на час» Дмитрий Репин поделился детской историей

17 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ зрители смогут увидеть новый сериал «Друг на час», где главный герой Сергеич (Сергей Шакуров) борется с одними из самых главных страхов общества – старостью и одиночеством. Сериал получил главный приз по мнению зрителей на фестивале сериалов «Пилот» в 2022 году.

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Дмитрий Репин, родом из Челябинска и герой популярного в соцсетях блога PITERVILLE, стал частью этого сериала, он сыграл доктора, который честно выполняет свою работу, он буквально верен своему делу. И проблема несправедливости в работе его тревожит точно так же, как и любого из нас. Дмитрий с теплотой вспоминает свой родной Челябинск и рассказал нам хорошую историю из своего детства.

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Известно, что крапива – это вечный и самый грозный враг мальчишек. Однажды мы, по обыкновению, сражались с ней во дворе, около спортивной площадки. Вдруг стали приезжать какие-то машины с громкоговорителями, откуда играла музыка, стали собираться люди, повесили какие-то ленты, шары, баннер. Оказалось, что на открытие спортплощадки, которую некоторое время ремонтировали, приехал мэр города, Вячеслав Тарасов. Мы были вынуждены остановить схватку с крапивой, чтобы пойти «поглазеть» на него.

Организаторы предложили нам участвовать в соревновании, где разыгрывался целый футбольный мяч. Мэр познакомился с нами и предложил такие правила – он встанет на ворота, и тот, кто сможет забить ему гол – получит мяч. Нас было около восьми соревнующихся. Первые несколько человек промахнулись, потом к мячу пошли более одаренные футболисты. Надо отдать должное мэру, он держался неплохо, отражал мяч, возможно хотел оставить его себе (смеется).

Я как-то стушевался, оказался последним из соискателей ценного приза. Но мяч уже не выходил из моей головы, тем более в последнем бою с крапивой я был явно ранен, и мне не хотелось возвращаться на поле боя. Итак, разбег… удар… я поскальзываюсь, кое-как ковыряю этот мяч ногой и падаю. Все ахают, смотрят на меня, потом на мяч, а он – в воротах! Как это получилось, я так и не понял, но зато получил в подарок тот самый заветный мяч.