100 лет со дня рождения Лидии Вертинской

Советская и российская актриса и художница Лидия Вертинская родилась 14 апреля 1923 года в городе Харбин (КНР). По происхождению она — грузинка, в Китай переехали родственники задолго до её рождения.

Фото: Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал" Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"

Отец Лидии Вертинской умер, когда ей было десять лет. Позднее они с матерью перебрались в портовый город, который сейчас носит название Яньтай.

Вертинская училась в закрытом пансионе при монастыре, а после — в английской школе в Шанхае. Вскоре после её окончания она познакомилась с будущим мужем, певцом Александром Вертинским, и в 1943 году семья переехала в Москву.

Вертинская не собиралась становиться актрисой, однако всё изменил случай. Советский кинорежиссёр Александр Птушко в 1952 году предложил ей роль Феникса в фильме «Садко».

За свою карьеру она появилась в пяти кинокартинах, среди которых — «Королевство кривых зеркал», «Дон Кихот» и «Новые приключения Кота в сапогах».

В 1955 году Вертинская окончила Художественный институт имени В.И. Сурикова (сейчас — Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова).

После ухода из кино Лидия Владимировна продолжила заниматься живописью.

Лидия Вертинская работала профессиональным художником на полиграфическом комбинате и не раз принимала участие в различных выставках.