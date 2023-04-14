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Актер из сериала «Король и Шут» рассказал о мечте сыграть психически больного

Актер Влад Коноплев, исполнивший роль Андрея Князева (Князя) в сериале «Король и Шут», рассказал о мечте сыграть в дальнейших проектах психически больного. Его цитирует издание «Вокруг ТВ».

Влад Коноплев рассказал о мечте сыграть психически больного
© Lenta.ru

По словам артиста, ему было бы «интересно в этом покопаться».

«Но для такой роли должны сойтись все звезды. Где попало работать не хочется, хочется держать марку», — поделился Коноплев.

Ранее режиссер сериала Рустам Мосафир ответил на критику вдовы лидера группы Михаила Горшенева Ольги.

Сериал о панк-группе «Король и Шут» вышел 2 марта. Одним из продюсеров проекта стал второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. Главную роль исполнил актер Константин Плотников. В первый день показа «Король и Шут» установил рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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