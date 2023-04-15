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Актриса "Отчаянных домохозяек" заявила, что из-за сериала подверглась фэтшеймингу в возрасте 7 лет

Актриса Медисон Де Ла Гарза из «Отчаянных домохозяек», сыгравшая роль дочери героини Евы Лонгории, заявила, что из-за сериала подверглась фэтшеймингу в возрасте 7 лет, сообщает Variety.

Актриса "Отчаянных домохозяек" заявила, что подверглась фэтшеймингу
© Газета.Ru

Ла Гарза, которая была в проекте на протяжении первых четырех сезонов, рассказала, что из-за своей детской полноты подверглась буллингу и фэтшеймингу в сети. Поклонники сериала критиковали внешность юной актрисы, призывая ее срочно похудеть.

«Реакция аудитории была просто шокирующей… Зрители говорили про меня такие грубые вещи. Например, желали мне смерти из-за того, как я выглядела. Вроде «уродливая жирная корова» и «я надеюсь, ты заболеешь раком и умрешь, потому что ты такая толстая». И все это я слышала в свой адрес, когда мне было 6, 7, 8 лет», — поделилась звезда.

По словам актрисы, из-за стресса и у нее начались проблемы с питанием, что привело к расстройству пищевого поведения.

«Чтение подобных комментариев определенно негативно повлияло на мое ментальное здоровье. Это увенчалось моими попытками морить себя голодом в возрасте 7 лет», — подытожила Ла Гарза.

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