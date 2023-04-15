Актриса "Отчаянных домохозяек" заявила, что подверглась фэтшеймингу

«Реакция аудитории была просто шокирующей… Зрители говорили про меня такие грубые вещи. Например, желали мне смерти из-за того, как я выглядела. Вроде «уродливая жирная корова» и «я надеюсь, ты заболеешь раком и умрешь, потому что ты такая толстая». И все это я слышала в свой адрес, когда мне было 6, 7, 8 лет», — поделилась звезда.