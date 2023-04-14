Скандал, который перевернул жизнь Кристины Асмус

Популярность и любовь зрителей Кристине Асмус принес сериал "Интерны", в котором актриса исполнила роль юной Вари. Некоторые актеры становятся заложниками своих образов и из проекта в проект играют сходных до степени смешения персонажей. Так могло случиться и с Кристиной Асмус.

Фото: Кадр из фильма "Своя война. Шторм в пустыне" Кадр из фильма "Своя война. Шторм в пустыне"

"Рамблер" рассказывает, как участие в скандальном фильме "Текст" повлияло актрису и ее жизнь.

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Вообще-то актерская карьера и личная жизнь Кристины Асмус складывалась очень хорошо. "Интерны" имели большой успех, актрису приглашали в другие проекты, она вышла замуж за оного из самых известных комиков России Гарика Харламова и родила дочь.

Фильм "Текст" вышел на экраны в 2019 году и произвел ошеломительный эффект. Скромница Кристина Асмус сменила амплуа и предстала перед зрителями в максимально откровенной сцене, партнером по которой стал Иван Янковский. Но к Янковскому у публики и СМИ вопросов практически не возникло, а вот на Кристину обрушились все. Более того, досталось даже Гарику Харламову, его в основном забрасывали вопросами: "Как? Как он мог такое допустить и разрешить жене сниматься обнаженной?".

Обычно эротические сцены снимают крупным планом, и чаще всего зритель видит только лица актеров, их поцелую и жаркие объятия, но в "Тексте" показали все, включая гениталии актеров.

Кадр из фильма "Текст"

Люди оказались не готовы к такой степени открытости. Скандал бурлил довольно долго, Гарик Харламов выступал в защиту жены, объясняя ситуацию тем, что такова актерская профессия. Кстати, Кристина Асмус знала, что в фильме будут, в том числе и откровенные сцены, для которых придется раздеваться, и дала свое согласие.