Стало известно, как должен выглядеть исполнитель роли Джеймса Бонда

Кастинг-директор новой картины об Агенте 007 Дебби Макуильямс считает, что актёр, который исполнит роль Бонда, должен выглядеть как обычный человек.

© Кадр из фильма

В разговоре с газетой Times, Макуильямс пояснила, что Джеймс Бонд не должен выглядеть как актёр Дуэйн Джонсон.

Директор по подбору артистов отметила, что исполнитель роли обязан быть в хорошей физической форме, но при этом не привлекать лишнее внимание к своему телу.