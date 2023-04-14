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9 минут назад

Умерла звезда Болливуда актриса Уттара Баокар

Российская Газета

В Пуне скончалась Уттара Баокар, индийская актриса кино, театра и ТВ, лауреат ряда наград. Помимо прочего, в 1988-м Баокар получила Национальную кинопремию за лучшую роль второго плана.

Умерла звезда Болливуда актриса Уттара Баокар
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

О смерти артистки сообщает LatestLY, причина не указана.

Баокар родилась в 1944 году в Сангли. Училась в Национальной школе исполнительских искусств в Нью-Дели, которую окончила в 1968-м.

В фильмографии - несколько десятков проектов. Среди них - драма "День наступил", победитель Венецианского МКФ, боевик "Под дулом пистолета", "Предчувствие любви", "Тонкие нити любви", "Давайте танцевать!" - многие из работ актрисы хорошо известны нашему зрителю.

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