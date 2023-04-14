Скончался актер Вадим Кешнер

В возрасте 86 лет скончался артист Казанского академического русского Большого драматического театра им. Качалова и народный артист Татарстана Вадим Кешнер . Об этом сообщает "БИЗНЕС Online".

"Светлая память о Вадиме Валентиновиче Кешнере навсегда останется в сердцах коллег, учеников, зрителей, друзей, родных и близких. Наши глубокие соболезнования родным и близким", - заявили в театре.

Вадим Кешнер поступил в театральную студию при театре Качалова в 1958 году. Артист прослужил в культурном учреждении более 60 лет, за это время он сыграл около 120 ролей. Более того, Кешнер был наставником многих российских артистов, в числе которых Чулпан Хаматова.