Скончалась актриса Наталья Головина

Актриса Наталья Головина умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в социальных сетях представители Харьковского театра имени Т.Г. Шевченко.
Головина скончалась после тяжелой болезни. Коллеги театра передали соболезнования родным и близким артистки.
Головина родилась 17 августа 1957 года. В 1981-м она окончила драматическую студию при Киевском академическом театре им. Франко. В 1990 году артистка стала служить в Харьковском государственном академическом украинском драматическом театре имени Т. Шевченко.
Актриса мало снималась в кино. В его фильмографии 4 проекта - "Замороженный", "Соколово", "Березовая ветка", "Может быть, когда-нибудь".