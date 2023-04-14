Скончалась актриса Наталья Головина

Актриса Наталья Головина умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в социальных сетях представители Харьковского театра имени Т.Г. Шевченко.

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Головина скончалась после тяжелой болезни. Коллеги театра передали соболезнования родным и близким артистки.

Головина родилась 17 августа 1957 года. В 1981-м она окончила драматическую студию при Киевском академическом театре им. Франко. В 1990 году артистка стала служить в Харьковском государственном академическом украинском драматическом театре имени Т. Шевченко.