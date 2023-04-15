Звезда "Игры в кальмара" сыграл маньяка в триллере "Не слышу зла"

В российский прокат выходит "Не слышу зла" - корейский триллер о противостоянии глухонемой девушки и серийного убийцы, которого сыграл звезда нашумевшего пару лет назад сериала "Игра в кальмара".

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Кён-ми работает в колл-центре, и сфера ее ответственности - консультирование людей с нарушением слуха. Сама девушка страдает схожим недугом: если она еще способна произносить не всегда понятные, но все-таки слова и даже целые предложения, то при абсолютной глухоте ей помогают разве что различные датчики, ярко подсвечивающиеся, если рядом нечто начинает шуметь.

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Впрочем, героиня адаптировалась к такой жизни и может не только относительно легко коммуницировать с коллегами или клиентами, но и даже водить машину. Однако, однажды отправившись поздно ночью на запланированную встречу с матерью, Кён-ми еще не догадывается, что совсем скоро она станет целью номер один для серийного убийцы, орудующего в здешнем округе.

Корейские фильмы про маньяков - это не просто разновидность триллеров или детективов. За пару десятилетий они, постоянно экспериментируя и придумывая новые способы рассказа классических историй о волках в овечьих шкурах, сформировали собственный поджанр, полюбившийся многим зрителям. И есть за что.

Это и смешение драмы, гротеска, социальной проблематики и порой даже комедии. И бешеная динамика с подчас ничем не прикрытым насилием, которое активно смакуется через особо красочные сцены поножовщины или иного мордобоя. И хитроумные душегубы, которые могут позволить себе самые наглые выходки, при этом раз за разом избегая наказания. И постоянная ирония над их оппонентами - полицейскими, порой настолько безалаберными и откровенно бестолковыми, что сразу же вспоминается лента Питера Фаррелли под благозвучным названием "Тупой и еще тупее".

"Не слышу зла" - в оригинале озаглавленный как "Полночь" - из подобной плеяды фильмов. Разве что создатели ленты решили повысить изначальные ставки, наградив центрального персонажа невозможностью хоть что-то услышать. Глухота Кён-ми - это не только в каком-то смысле двигатель сюжета, но и в том числе один из важнейших элементов нагнетания саспенса. То и дело происходящее на экране вдруг неожиданно начинает свершаться в полнейшей тишине, и эти эпизоды поначалу обманчиво безобидны: девушка оказывается на парковке или у себя дома, и кажется, что в данный момент ей ничего не угрожает. Однако то лампы, реагирующие на громкие звуки, вдруг начинают разом мигать, то где-то сзади неожиданно появляется едва различимый силуэт некоего незнакомца, стремительно направляющегося в сторону главной героини. А когда зритель точно знает, что убийца совсем рядом, то становится по-настоящему не по себе: маньяк вот-вот сейчас нападет? Или он сознательно медлит, упиваясь осознанием того, контроль над ситуацией полностью в его руках?

К слову сказать, Ви Ха-джун, в "Игре в кальмара" исполнивший роль офицера полиции, который ради поисков пропавшего брата внедрился в ряды охранников в розовых комбинезонах, контролирующих ход испытаний, в этой картине решил перейти на "темную" сторону, сыграв крайне расчётливого и хитрого убийцу. Ключевая черта его персонажа - желание поиграться с жертвой.

Маньяк не просто нападает на всех вокруг, а обставляет все гораздо искуснее и хитрее: вот "приманка" в виде полуживого прохожего, на чьи крики о помощи будет ловиться "основная добыча", вот фургончик, где хранятся как обширные запасы колото-режущих предметов, так и внушительный гардероб из костюмов и прочих элементов маскировки.

Добавьте к этому практически не сходящую с лица улыбку, чуть ли не сверхчеловеческую скорость, хорошо подвешенный язык, помогающий раз за разом выдавать себя за кого угодно, но только не преступника, которого нужно немедленно арестовать, а также пустынные ночные улочки, где разворачиваются основные события, и вы получите настоящего хищника, устроившего себе фактически сафари среди каменных джунглей.

"Не слышу зла" во время просмотра интригует, иногда веселит, порой заставляет поерзать в кресле - но он явно не претендует на звание будущей классики. Дебютант Квон О-сын собрал в своей первой картине многие распространенные тропы фильмов про серийных убийц и в определенной мере попытался поиграться с ними, однако ему едва ли удалось влить свежую струю в помаленьку стагнирующий жанр.

Все-таки это не "Воспоминания об убийстве" Пон Чжун Хо, где история поисков Хвасонского душегуба оказывалась одновременно и увлекательным антидетективом, и жесткой сатирой на непрофессионализм полицейских, и отражением социальных потрясений 80-90-х годов в Южной Корее, и притчей о том, как правоохранительная система порождает не меньших монстров, чем те, кого она призвана изолировать от общества. Да и глухонемая девушка как главная героиня триллера о маньяке не такая уж новация - еще в 2014 году Майк Флэнаган выпустил фильм "Тишина" с примерно похожим сюжетом.

Тем не менее у "Не слышу зла" определенно есть душа, и это Кён-ми, сыгранная Чин Ги-джу. Милая и обаятельная, когда иронично отвечает на безосновательные претензии клиентов. Заботливая и готовая на самопожертвования, когда изо всех сил пытается защитить как свою слабослышащую мать, так и незнакомую девушку, которую маньяк первоначально избрал своей жертвой, однако потом решил использовать ее в качестве приманки.