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Как сейчас выглядит секс-символ 90-х Бриджит Фонда

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Звезда фильмов «Крестный отец-3», «Джеки Браун» и «Счастливый случай» в 90-х считалась одной из самых красивых актрис фабрики грез. Однако в 2009 году Бриджит объявила о завершении карьеры и с тех пор ведет непубличную жизнь.

Как сейчас выглядит секс-символ 90-х Бриджит Фонда
© Кадр из фильма «Джеки Браун»

Но на днях она все-таки попала в объективы папарацци — и перемены, произошедшие с голливудским секс-символом, поразили поклонников.

59-летняя Фонда изрядно набрала в весе, перестала красить волосы и пользоваться косметикой. Словом, перед нами ровно тот случай, когда расхожая фраза «узнать невозможно» вовсе не кажется преувеличением.

Super.ru

Бриджит родом из легендарной актерской династии: она внучка оскароносного актера Генри Фонды, дочь звезды 60-х Питера Фонды и племянница Джейн Фонды.

Наследница громкой фамилии снялась в своем первом фильме в 4 года — и сразу в легендарном «Беспечном ездоке» — и за свою актерскую карьеру успела поработать с Фрэнсисом Фордом Копполой, Бернардо Бертолуччи и Квентином Тарантино.

В 2002 году актриса сыграла в своем последнем на сегодняшний день проекте — телефильме «Снежная королева», а в 2003-м вышла замуж за прославленного кинокомпозитора Дэнни Эльфмана, от которого родила сына Оливера. После 2009-го Бриджит и вовсе перестала появляться на светских мероприятиях.

Что ж, будем верить, что у звезды 90-х все в порядке и она живет счастливой семейной жизнью вдали от вспышек камер и беспощадных голливудских стандартов красоты.

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