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Умер актер из "Обитаемого острова" Юрий Ашихмин

Скончался российский актер кино и ТВ Юрий Ашихмин. Как сообщили друзья артиста, Юрий умер в госпитале после долгой болезни.

Умер актер из "Обитаемого острова" Юрий Ашихмин
© Российская Газета

Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа. На экранах дебютировал в 1993-м, сыграв бандита Лысого в "Пленниках удачи" Пежемского - с Виталием Соломиным, Фурманом, Гаркушей и Сухоруковым.

Всего на счету актера два десятка проектов, в большей части - заметных, роли небольшие, но яркие. Ашихмин сыграл в "Воровке", "Русской симфонии", картинах "Цирк сгорел, клоуны разбежались", "Хрусталев, машину!", "Обитаемый остров", германовском "Трудно быть богом", сериале "Дальнобойщики".

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