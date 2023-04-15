Умер актер из "Обитаемого острова" Юрий Ашихмин
Скончался российский актер кино и ТВ Юрий Ашихмин. Как сообщили друзья артиста, Юрий умер в госпитале после долгой болезни.
Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа. На экранах дебютировал в 1993-м, сыграв бандита Лысого в "Пленниках удачи" Пежемского - с Виталием Соломиным, Фурманом, Гаркушей и Сухоруковым.
Всего на счету актера два десятка проектов, в большей части - заметных, роли небольшие, но яркие. Ашихмин сыграл в "Воровке", "Русской симфонии", картинах "Цирк сгорел, клоуны разбежались", "Хрусталев, машину!", "Обитаемый остров", германовском "Трудно быть богом", сериале "Дальнобойщики".