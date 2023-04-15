Умерла актриса Гарн Стивенс

14 апреля, через четыре дня после своего 87-летия ушла из жизни Гарн Стивенс, номинант премии "Эмми", американская актриса кино, театра и ТВ и сценаристка, а так же автор детективов.

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Стивенс снялась в более чем двух десятках проектов, включая оригинальные шоу "Ангелы Чарли" и "Квантовый скачок", третий "Хэллоуин". Плюс "Барни Миллер", "Семейные узы", "Фэлкон Крест". Бывший муж - актер Том Аткинс, известный по россыпи важных хорроров. В "Хэллоуине" они снялись вместе.

Некролог появился в Bloody Disgusting.