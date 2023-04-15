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Умер польский актер Мацей Прус

Скончался Мацей Прус, польский актер и режиссер. На его счету картины "Гастроли", "Террариум", "Отраженный свет", "Прощание с осенью", "Убить в конце".

Умер польский актер Мацей Прус
© Российская Газета

Как сообщает TVP Info, артист, лауреат ряда наград, ушел в возрасте 85 лет. Причина не названа.

Прус родился 9 ноября 1937 года в Самборе, на Украине. Изучал историю искусств. В 1961-м окончил актерский факультет Академии театрального искусства в Кракове, а в 1968-м - режиссерский Театральной академии в Варшаве, в том же году дебютировав в качестве постановщика. Работал в краковских Teatr Bagatela и "Старом театре".

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