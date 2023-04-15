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11 минут назад

Умер британский актер Мюррей Мелвин

Газета.Ru

Британский актер Мюррей Мелвин, который снимался в фильмах Стэнли Кубрика и Джоэла Шумахера, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Умер британский актер Мюррей Мелвин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Легендарный актер Мюррей Мелвин, работавший с (актером. - "Газета.Ru") Майклом Кейном и (режиссером. - "Газета.Ru") Стэнли Кубриком, умер в возрасте 90 лет", - сказано в сообщении.

Мелвин в 1962 году получил приз в категории "Лучшая мужская роль" на Каннском кинофестивале за роль в фильме "Вкус меда".

Он также снимался в фильмах "Призрак Оперы" (2004), "Алиса в стране чудес" (1999), "Барри Линдон" (1975), "Дьяволы" (1971), а также в других.

Актеры,Барри Линдон,Дьявол,Алиса в стране чудес,Джоэл Шумахер,Майкл Кейн,Стэнли Кубрик,
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