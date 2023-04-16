Эмма Уотсон отмечает 33-й день рождения

Роль Гермионы в серии фильмов о Гарри Поттере принесла юной актрисе славу и деньги. Сейчас она больше известна общественной деятельностью.
У Эммы Уотсон, любимицы поттерхедов всех возрастов, сегодня праздник. На глазах у кинозрителей она прошла путь от хорошенькой девчушки, утверждённой в 10 лет на роль Гермионы Грейнджер во франшизе Warner Bros., до уверенной в себе молодой женщины, не боящейся высказываться по наболевшим вопросам.
После окончания съёмок в «поттериане» Уотсон перешла к исполнению более взрослых ролей. «Элитное общество» (2013), «Ной»» (2017), «Красавица и чудовище» (2017), «Сфера» (2017). В последний раз она появилась на широком экране в мелодраме «Маленькие женщины» Греты Гервиг 2019-го года. О новых работах пока ничего не слышно. Говорят, оставила на время кино из-за возлюбленного, калифорнийского бизнесмена Лео Робинтона. С ним Эмму изредка фотографируют папарацци.
Ещё ранее она решила совмещать работу актрисы с учёбой, поступив в Брауновский университет на отделение английской литературы. Также начала активно заниматься общественной деятельностью, направив фокус внимания на защиту прав женщин и развитие устойчивой моды. В 2020-м Уотсон вошла в совет директоров группы люксовых брендов Kering, владеющей Gucci, Yves Saint Laurent и др. А в 2022-м попробовала себя в качестве режиссёра, сняв короткометражку «Paradox Prada», в которой совместила опыт работы на съёмочной площадке и опыт, полученный в фэшен-индустрии.