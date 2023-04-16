Эмма Уотсон отмечает 33-й день рождения

Роль Гермионы в серии фильмов о Гарри Поттере принесла юной актрисе славу и деньги. Сейчас она больше известна общественной деятельностью.

Фото: Inc-News Inc-News

У Эммы Уотсон, любимицы поттерхедов всех возрастов, сегодня праздник. На глазах у кинозрителей она прошла путь от хорошенькой девчушки, утверждённой в 10 лет на роль Гермионы Грейнджер во франшизе Warner Bros., до уверенной в себе молодой женщины, не боящейся высказываться по наболевшим вопросам.

После окончания съёмок в «поттериане» Уотсон перешла к исполнению более взрослых ролей. «Элитное общество» (2013), «Ной»» (2017), «Красавица и чудовище» (2017), «Сфера» (2017). В последний раз она появилась на широком экране в мелодраме «Маленькие женщины» Греты Гервиг 2019-го года. О новых работах пока ничего не слышно. Говорят, оставила на время кино из-за возлюбленного, калифорнийского бизнесмена Лео Робинтона. С ним Эмму изредка фотографируют папарацци.