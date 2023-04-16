Болдуин просит суд отклонить иск о компенсации семье Хатчинс

«Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, истцы, которые были отстранены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, не имеют реальных оснований для иска против ответчиков», – говорится в заявлении актера.