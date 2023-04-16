Болдуин просит суд отклонить иск о компенсации семье Хатчинс

Алек Болдуин просит суд отклонить иск о компенсации родителей и сестры оператора Галины Хатчинс
Алек Болдуин просит суд отклонить иск, поданный родителями и сестрой оператора Галины Хатчинс, которая скончалась после выстрела на съемочной площадке. Актер считает, что они были дистанцированы от нее физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, поэтому не имеют веских оснований для иска.
В судебных документах Болдуин утверждает, что Ольга Соловей, Анатолий Андросович и Светлана Земко подали иск, чтобы получить компенсацию за смерть Хатчинс, которая произошла во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года.
«Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, истцы, которые были отстранены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, не имеют реальных оснований для иска против ответчиков», – говорится в заявлении актера.
По данным портала NBC News, родители и сестра Хатчинс подали иск в феврале. В качестве ответчиков значатся Алек Болдуин, оружейник фильма Ханна Гутьеррес-Рид, помощник режиссера Дэвид Холлс и компания Rust Movie Productions.