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3 часа назад

Энтони Хопкинса заметили на съемках в образе Зигмунда Фрейда

Lenta.ruиещё 1

85-летний актер и режиссер Энтони Хопкинс был замечен на съемках психологического триллера «Последний сеанс Фрейда» в образе основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда. Кадрами поделилось издание Daily Star.

Хопкинса заметили на съемках в образе Зигмунда Фрейда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фотография была сделана во время съемок финальных сцен картины, сюжет которой повествует о взаимоотношениях Фрейда и писателя Клайва Льюиса в исполнении британского актера Мэттью Гуда.

Действия фильма разворачиваются накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Фрейда. Предположительно, психоаналитик и писатель будут вести спор о существовании Бога. В картине также будет затронута тема взаимоотношений между Фрейдом и его дочерью Анной (Лив Лиза Фрис) и роман автора серии книг «Хроники Нарнии» с матерью его близкого друга.

Актеры,Клайв Льюис,Зигмунд Фрейд,Энтони Хопкинс,
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