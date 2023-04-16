Хопкинса заметили на съемках в образе Зигмунда Фрейда

Фотография была сделана во время съемок финальных сцен картины, сюжет которой повествует о взаимоотношениях Фрейда и писателя Клайва Льюиса в исполнении британского актера Мэттью Гуда.

Действия фильма разворачиваются накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Фрейда. Предположительно, психоаналитик и писатель будут вести спор о существовании Бога. В картине также будет затронута тема взаимоотношений между Фрейдом и его дочерью Анной (Лив Лиза Фрис) и роман автора серии книг «Хроники Нарнии» с матерью его близкого друга.