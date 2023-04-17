$81.50-0.1790.16+0.16
2 часа назад

Горы мусора и черви в еде: Бен Аффлек рассказал, каким грязнулей был Мэтт Деймон в юности

Суть событий

Когда-то начинающие артисты снимали одну жилплощадь.

Аффлек рассказал, каким грязнулей был Деймон в юности
Фото: Суть событийСуть событий

Актер Бен Аффлек поделился воспоминаниями о тех временах, когда штурмовал Голливуд вместе со своим другом Мэттом Деймоном. В ту пору муж Дженнифер Лопес снимал квартиру вместе с приятелем и своим братом Кейси Аффлеком. Как оказалось, у звезды фильма "Армагеддон" поднакопилось "компромата".

В новом интервью Бен заявил, что никому бы не пожелал в соседи такого неряху и безответственного жильца, каким был когда-то Мэтт. Деймон часто забывал оплачивать счета за коммунальные услуги, а выбрасывать мусор не считал нужным. Как-то раз братьям надоело такое положение дел, и они решили проучить соседа, перестав убираться.

Аффлеков хватило на две недели. Терпение братьев закончилось, когда они застали живописную сцену: Деймона, играющего на приставке посреди гор мусора в гостиной. Но это было еще не самое ужасное. "Я гляжу на суши, которым уже 1,5 недели, а там личинки. И мы заявили: "Все, мы сдаемся"" - сказал Бен Аффлек в эфире The Late Late Show.

Актеры,Армагеддон,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,Мэтт Деймон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий