Аффлек рассказал, каким грязнулей был Деймон в юности

Когда-то начинающие артисты снимали одну жилплощадь.

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Актер Бен Аффлек поделился воспоминаниями о тех временах, когда штурмовал Голливуд вместе со своим другом Мэттом Деймоном. В ту пору муж Дженнифер Лопес снимал квартиру вместе с приятелем и своим братом Кейси Аффлеком. Как оказалось, у звезды фильма "Армагеддон" поднакопилось "компромата".

В новом интервью Бен заявил, что никому бы не пожелал в соседи такого неряху и безответственного жильца, каким был когда-то Мэтт. Деймон часто забывал оплачивать счета за коммунальные услуги, а выбрасывать мусор не считал нужным. Как-то раз братьям надоело такое положение дел, и они решили проучить соседа, перестав убираться.