Аффлек рассказал, каким грязнулей был Деймон в юности

Когда-то начинающие артисты снимали одну жилплощадь.
Актер Бен Аффлек поделился воспоминаниями о тех временах, когда штурмовал Голливуд вместе со своим другом Мэттом Деймоном. В ту пору муж Дженнифер Лопес снимал квартиру вместе с приятелем и своим братом Кейси Аффлеком. Как оказалось, у звезды фильма "Армагеддон" поднакопилось "компромата".
В новом интервью Бен заявил, что никому бы не пожелал в соседи такого неряху и безответственного жильца, каким был когда-то Мэтт. Деймон часто забывал оплачивать счета за коммунальные услуги, а выбрасывать мусор не считал нужным. Как-то раз братьям надоело такое положение дел, и они решили проучить соседа, перестав убираться.
Аффлеков хватило на две недели. Терпение братьев закончилось, когда они застали живописную сцену: Деймона, играющего на приставке посреди гор мусора в гостиной. Но это было еще не самое ужасное. "Я гляжу на суши, которым уже 1,5 недели, а там личинки. И мы заявили: "Все, мы сдаемся"" - сказал Бен Аффлек в эфире The Late Late Show.